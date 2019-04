Hausmesse Jansen: „Auffallend anders“

Am 4. April 2019 lud die Jansen Verkaufsförderung zu ihrer alljährlichen Hausmesse in den unternehmenseigenen Showroom am Firmensitz in Mülheim an der Ruhr ein. Nach offiziellen Angaben folgten 155 Besucher von 88 Firmen der Einladung, darunter neben zahlreichen Gästen aus Mülheim und der Region auch treue Kunden aus dem hohen Norden, die für die Anreise auch längere Anfahrtswege in Kauf nahmen. Unter dem Motto „Werbeartikel 2019 – auffallend anders“ präsentierten 17 Lieferantenpartner den Besuchern ihre Neuheiten sowie Klassiker aus dem Bereich haptischer Werbung und hielten an den Ständen besondere Messe-Aktionen bereit. Wie bereits in den Vorjahren wurden die Gäste nicht zuletzt ganztätig mit kalten und warmen Snacks des Cateringbetriebs „Der Holländer“ verwöhnt.

www.werbeartikel-jansen.de

Fotos: Jansen Verkaufsförderung