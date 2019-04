Toppoint: Große Eröffnungsparty

Am 5. April 2019 eröffnete Toppoint feierlich seinen neuen Unternehmenssitz im Industriekomplex Hazemeijer im niederländischen Hengelo. Mit dem Umzug der Hauptverwaltung von Bergentheim an den neuen Standort in der Nähe von Enschede schließt der Importeur eine Phase der Erneuerung mit zahlreichen Investitionen, einer Neugestaltung der Corporate Identity, der Einführung eines neuen ERP-Systems und dem Launch elf neuer Marken ab.

Am Nachmittag veranstaltete Toppoint für Kunden, Geschäftspartner, Bekannte, Mitarbeiter und deren Familien einen Tag der offenen Tür. Neben der Präsentation der neuen Marken konnten die Gäste an einem Formel 1-Simulator ihre Fahrkünste testen. Ein Kaffeemobil sowie die Live-Küche im hauseigenen Restaurant sorgten für die nötige kulinarische Stärkung. Im Anschluss fand auf dem Fabrikgelände Hazemeijer ein exklusiver VIP-Abend für geladene Gäste statt. Toppoint-CEO Bas Lensen gab in einer Ansprache einen kurzen Rückblick über die letzten Jahre sowie die getätigten Investitionen, dankte allen Geschäftspartnern sowie seiner Familie und stieß mit dem Publikum auf eine erfolgreiche Zukunft an. Das gesamte Toppoint-Team und mehr als 400 Gäste – sowohl aus den Benelux-Staaten als auch aus Deutschland, Italien und Frankreich – feierten daraufhin bis in die frühen Morgenstunden bei Live-Musik der zehnköpfigen Formation Boston Tea Party. An vier Stellen im Saal wurde live gekocht und eine mobile Fotobox hielt zahlreiche heitere Augenblicke auch fotografisch fest.

www.toppoint.com

Fotos: Toppoint