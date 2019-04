akatex: Seminarwoche bei New Wave

Die New Wave GmbH, Oberaudorf, ist ab sofort Partner und Sponsor der Akademie für Textilveredlung. In Kooperation mit dem Anbieter von Corporate Fashion, Werbetextilien, Sportbekleidung und Workwear findet vom 24. bis zum 27. September 2019 eine Seminarwoche mit vier Veranstaltungen im neuen Logistikzentrum des Textilunternehmens in Geiselwind statt.

Den Auftakt der Veranstaltungswoche macht am 24. September das Seminar „Ein Weg durch die Vielfalt der Stickmaterialien“ mit Stickereimeister Dennis Ermert, Inhaber des auf Stickprogramme spezialisierten Unternehmens embcon. Am zweiten Akademietag folgt das Seminar „Textile Warenkunde“ mit der Textilingenieurin und Bekleidungstechnikerin Birgit Jussen, und am dritten Tag findet aufgrund der großen Nachfrage bereits zum dritten Mal das Seminar „Darf ich das?“ statt. Referent Thomas Seifert, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, klärt auf, worauf Textilveredler und textilverarbeitende Betriebe hinsichtlich Marken, Designs und Copyright achten müssen. Den Abschluss der Akademiewoche bildet ein Seminar zum Thema Warenwirtschaft mit Eduard A. Schreiber von IT Support & Software, der die Einsatzmöglichkeiten von Softwareprogrammen in Stickereien, Druckereien und Werbeartikelunternehmen aufzeigt.

„Unser neues Textillogistikzentrum in Geiselwind soll ein Ort zum Lernen und Networking für die gesamte Branche werden. Wir freuen uns daher, mit der Akademie für Textilveredlung ab sofort einen Partner für Weiterbildung zu haben“, so André Bachmann, Geschäftsführer von New Wave Deutschland. Auch Akademieleiter Stefan Roller-Aßfalg freut sich über die Kooperation: „New Wave ermöglicht es als Gastgeber der Seminarwoche, die Plattform für Weiterbildung und Networking zu attraktiven Konditionen für die gesamte Branche der Textilveredler weiterzuentwickeln.“

www.aka-tex.de

www.newwave-germany.de