Jung since 1828: Doppelte Verstärkung

Jung since 1828, Vaihingen/Enz, hat sein Team am Standort Arnstadt mit zwei neuen Mitarbeitern verstärkt. Seit Januar 2019 fungiert Patrick Rahmel als Leiter in der Prozessoptimierung. Der 34-jährige Maschinenbautechniker bringt 14 Jahre einschlägige Berufserfahrung mit und war zuletzt bei einem international agierenden Anbieter von Aufladungssystemen im europäischen Turboladersegment tätig. Bei Jung ist Rahmel im Druck- und Verpackungszentrum für die Analyse und Optimierung sämtlicher Prozesse mit dem Fokus auf Steigerung von Effektivität und Effizienz entlang der kompletten Wertschöpfungskette zuständig.

Sascha Heinze ist seit Februar 2019 als Leiter im Bereich Technik und Entwicklung neu an Bord. Der staatlich geprüfte Techniker verfügt über elf Jahre Erfahrung als Teamleiter und kommt von einem global agierenden Süßwarenhersteller. Das Aufgabengebiet des 40-Jährigen umfasst u.a. die Entwicklung und Umsetzung von langfristigen Instandhaltungskonzepten sowie die Planung und Steuerung von Entwicklungsprojekten.

www.jung-europe.de