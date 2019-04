Proline setzt auf Klimaneutralität

Einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Umweltschutz geht Proline, Gefrees: Zukünftig kompensiert der Werbeartikelhändler aus dem Fichtelgebirge durch den Kauf von CO2-Ausgleichszertifikaten die Fahrten der Mitarbeiter zur Arbeitsstätte und nach Hause sowie Dienstfahrten und damit verbundene Hotelübernachtungen. Ebenfalls ausgeglichen werden die Gebäudeheizung, der Stromverbrauch, die genutzten Betriebsmittel, das Abfallvolumen sowie die Bewirtung von Kunden und Mitarbeitern z.B. beim Mitarbeiter-Frühstück. Das von Proline unterstützte Klimaschutzprojekt in Peru setzt sich für den Bau effizienter Kochöfen ein, die deutlich weniger Brennstoff benötigen als herkömmliche Öfen. So werden die Waldbestände vor Ort geschützt und rauchgas- sowie feuerbedingte Gefahren reduziert.

Unter dem Motto „Wie lässt sich ein Unternehmen nachhaltig gestalten?“ motiviert Proline-Geschäftsführer Stefan Lutz zudem jeden seiner Mitarbeiter und Kunden, sich mit der Thematik Nachhaltigkeit zu beschäftigen. „Großes Potential entsteht, wenn man anfängt, Dinge und Abläufe gemeinsam zu hinterfragen“, so Lutz. „Jeder steuert Ideen bei, verändert sich selbst und beeinflusst die Umgebung. Man muss nur anfangen.“ Einige Anregungen liefert Proline in Form eines eigenen Nachhaltigkeitsberichts gleich mit.

www.proline.jetzt