Jung since 1828: Spendenübergabe

Am 14. Februar 2019 hat Jung since 1828, Vaihingen/Enz, zum zweiten Mal einen Spendenscheck an das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg übergeben. Der Betrag von 8.500 Euro wurde in der vergangenen Weihnachtssaison gesammelt: Für jedes verkaufte Exemplar des Wand-Adventskalenders Classic wurde ein Betrag einbehalten, um die Arbeit der gemeinnützigen Organisation zu unterstützen.

Die Spende soll für ein renovierungsbedürftiges Haus verwendet werden. Bei der Überreichung des Schecks an Wolfgang Bartole vom Waldenburger Albert-Schweitzer-Kinderdorf betonte Dennis Dennig, Gesellschafter bei Jung since 1828, dass die Unterstützung eine Herzensangelegenheit sei, die man langfristig weiterführen wolle. „Wir freuen uns, dass Kinder mittels des Albert-Schweitzer-Kinderdorfs wieder Vertrauen und Geborgenheit erfahren. Diese wertvolle Arbeit nah am und mit Menschen zu unterstützen, ist für uns von enormer Bedeutung“, so Dennig.

Um das Kinderdorf in Waldenburg auch weiterhin zu unterstützen, ist für die kommende Weihnachtszeit wieder eine Spendenaktion geplant.

www.jung-europe.de