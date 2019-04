PF Concept: Verstärkung

PF Concept Deutschland, Emmerich, erweitert sein Team in der Sektion Textilien. Zum 1. Juni 2019 wird Helena Thuresson die für die D-A-CH-Region zuständige deutsche Niederlassung des niederländischen Importeurs in der Produktgruppe Label unterstützen. Die 48-jährige Diplom-Kauffrau war bereits von 2005 bis 2009 als Verkaufsleiterin für den Werbeartikelspezialisten tätig und hat in den letzten Jahren ihre Expertise im Segment Promotional- und Corporate Fashion weiter ausgebaut.

„Thuresson ist eine große Bereicherung für unser Team“, so Peter Stelter, Country Manager PF Concept D-A-CH. „So können wir zukünftig auch im sehr wichtigen Textilbereich noch mehr Service anbieten und den persönlichen Kundenkontakt weiter stärken.“

