Stitch & Print: Neuer Herausgeber

Seit dem 1. Januar 2019 gehört die Fachzeitschrift Stitch & Print International zu Virtùmedia, NL-Zeist. Der neue Herausgeber hat das Fachmagazin für Leser aus der Stickerei-Industrie, dem Textildruck und der Bekleidungsdekoration gegen Ende letzten Jahres vom bisherigen Anbieter Vakbladen.com übernommen. Die Veröffentlichungstermine der gedruckten Ausgabe bleiben unverändert. Es sollen jedoch zusätzlich mehr E-Magazine veröffentlicht werden.

Das Multimedia-Unternehmen Virtùmedia verlegt insgesamt 30 Handelsmagazine, betreibt Websites und veröffentlicht Newsletter. „Wir sind stets auf der Suche nach dem optimalen Medium, das am besten auf die Leserschaft abgestimmt ist. Am häufigsten ist das eine Kombination aus Druckausgabe, Online-Medien und Sozialen Medien“, so Virtùmedia-Eigentümer Pepijn Dobbelaer, der auch Besitzer von Twin Media ist – ein Unternehmen, das Abonnement- und Layoutdienstleistungen anbietet.

www.stitchprint.eu