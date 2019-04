MinT Products: Doppelter Zuwachs im Vertrieb

MinT Products, Mainz-Kastel, erweitert sein Vertriebsteam: Ab dem 1. Mai 2019 unterstützt Michael Grafe den Notizbuch- und Kalenderspezialisten als Kundenberater im Außendienst im Norden der Republik. Der Branchenkenner mit über 20 Jahren Erfahrung sowohl auf Händler- als auch auf Lieferantenseite betreut die Postleitzahlengebiete 0 bis 5. Zuvor war Grafe bei dem Elektronikspezialisten Zogi Europe tätig.

Seit dem 1. Dezember 2018 ist Berna Isik an Bord. Isik, die bereits während ihres dualen Studiums bei diversen Firmen tätig war, hat nach ihrem Masterabschluss in Marketing und Kommunikation zuletzt als Marketingleiterin in einem Logistikunternehmen gearbeitet. Bei MinT Products übernimmt sie Aufgaben im Vertriebsinnendienst und unterstützt das Team auf Hausmessen sowie bei der Umsetzung von Marketingmaßnahmen.

www.mintproducts.de