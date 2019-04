Reklama Polygraf Obaly: Umfangreiches Programm

Bereits zum 26. Mal ging vom 9. bis zum 11. April 2019 die Reklama Polygraf auf dem Messegelände PVA Expo Praha etwas außerhalb von Prag über die Bühne. 218 sowohl tschechische als auch internationale Anbieter aus den Bereichen Werbung, Werbe- und Drucktechnik – darunter zahlreiche Unternehmen aus der Textilbranche – präsentierten nach Veranstalterangaben ihre Produkte und Maschinen, innovative Veredelungstechniken und Dienstleistungen. Auch Anbieter haptischer Werbung zeigten Flagge und stellten ihre Sortimente vor. Parallel dazu fand zum dritten Mal die Obaly statt, eine Fachmesse für innovative Verpackungen und Verpackungstechnologien. Gänzlich neu hingegen war der gemeinsame Messetitel Reklama Polygraf Obaly sowie der neugeschaffene Untertitel „International Trade Fair for Advertising, Printing and innovative Technologies“, mit dem die beiden Veranstaltungen auftraten.

Begleitend zur Messe wurde am 9. und 10. April unter dem Titel „Exhibition of Franchising“ ein zweitägiges Programm mit Vorträgen und Workshops zu spezifischen Themen abgehalten. In der Halle 6 hatten Besucher Zugang zum Ausstellungsbereich 3D Expo, der die Umweltfreundlichkeit von 3D-Drucktechnologien in den Fokus rückte und ganztägige Fachkonferenzen bot. Ein Wettbewerb für 3D-Druckdienstleister, die Austragung der tschechischen und slowakischen Meisterschaft im Car Wrapping sowie die Bekanntgabe der Ergebnisse der beiden Wettbewerbe „Kalender 2019“ und „Rainbow Beam 2018“ rundeten das Angebot ab. Zeitgleich tagte am ersten Veranstaltungstag in der PVA Expo Praha zum 7. Mal der auf Veranstaltungs- und Messedienstleistungen spezialisierte Event Day.

Nach offiziellen Angaben konnten die Veranstalter an den drei Messetagen insgesamt 9.768 Gäste begrüßen und sich damit über einen Besucherzuwachs freuen (2018: 8.852 Besucher).

Ein weiterer Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 385 (30. April 2019).

www.reklama-fair.cz

Fotos: Daniela Dragunova, © WA Media