Easy Orange: Zwei neue Marken

Easy Orange, NL-Hengelo, erweitert sein Portfolio um zwei weitere Marken. Ab sofort vertreibt das Unternehmen weltweit exklusiv die Produkte von Lifehammer und Papillon im Werbeartikelhandel.

Lifehammer, NL-Zoetermeer, entwickelt hochwertige Fahrzeugsicherheitsprodukte wie Sicherheitshämmer, die u.a. von Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften eingesetzt werden. Firmengründer Helmut Lechner rief das Unternehmen ins Leben, nachdem er einen Autounfall hatte, bei dem er sich nicht selbst aus seinem Wagen befreien konnte und auf das Eintreffen der Rettungskräfte warten musste. Das Sortiment von IFC Papillon, NL-Oosterhout, umfasst personalisierbare Pfannenschoner und Yogamatten sowie Platzdeckchen für Haustiere. Rutschfeste Bade- und Duschmatten, Duschvorhänge und Reinigungsprodukte runden das Portfolio des 1990 gegründeten Unternehmens ab. Sämtliche Produkte werden in den Niederlanden nach Maß gefertigt.

Easy Orange hat sich auf Artikel mit dem Qualitätsmerkmal „Made in in the Netherlands“ spezialisiert und repräsentiert u.a. die Marken Pulltap’s, Retulp, Screwmagnet und senz° im Werbeartikelmarkt. Ende April stellt das Unternehmen die beiden neuen Marken Lifehammer und Papillon erstmals auf der Hong Kong Gifts & Premium Fair vor.

www.easyorange.nl