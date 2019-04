Ippag: Drei neue Mitglieder

Die internationale Händlervereinigung Ippag (International Partnership for Premiums & Gifts) begrüßt drei neue Mitglieder: die US-amerikanische Fullservice-Agentur Brand Fuel aus Norfolk in Virginia, das in der nigerianischen Metropole Lagos beheimatete Werbeartikelunternehmen Coloured Spaces und Tavor Advertising, eine auf den Import hochwertiger Designartikel spezialisierte Firma aus Rischon LeZion in Israel.

Damit wächst der Ippag auf 33 Unternehmen an. Zugelassen ist je Land eine Mitgliedsfirma, wobei nach Aussage der Kooperation nicht das jeweils größte, sondern das beste Unternehmen aufgenommen wird. Das weltweite Netzwerk versteht sich als Zusammenschluss zukunftsorientierter, dynamischer Unternehmen, die bei regelmäßig abgehaltenen Meetings Erfahrungen austauschen, aktuelle Branchenthemen beleuchten und ihr Know-how in Sachen Beschaffung, Einkauf und Logistik bündeln.

Alle drei Neuzugänge werden Ende April beim Ippag-Frühjahrstreffen in Hong Kong während der Hong Kong Gifts & Premium Fair teilnehmen.

www.ippag.net

www.brandfuel.com

www.colouredspaces.com

www.nextd.co.il