Markencamp 2019: Line-up steht fest

Vom 23. bis zum 25. Mai 2019 steht in Frankfurt alles im Zeichen von Markenführung, Markenstrategie und Markeninszenierung. Bei der siebten Ausgabe des Markencamp kommen rund 200 Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Agenturen und Beratungshäusern in die Mainmetropole, um sich zu vernetzen und fachlich auszutauschen. Auch das Line-up für das Networking-Event steht bereits fest: Die Speaker, die am 24. Mai im Frankfurter Designer-Workspace Tatcraft auftreten, kommen u.a. von FC Bayern München, Fisherman’s Friend, Business Punk, ProSiebenSat.1/Starwatch Entertainment und Deutsche Bahn. Die Keynote „Warum es hinterher immer ganz leicht war“ hält Maik Richter, CEO und Partner der Hornbach-Stammagentur Heimat. Neben spannenden Best Practice-Cases und dialogorientierten Vertical Sessions bietet das alljährliche „Klassentreffen“ für Markenmacher außerdem zwei Abendveranstaltungen mit Netzwerkcharakter. Die White Night – das Get-together am Vorabend der Konferenz – findet am 23. Mai in der denkmalgeschützten Stadtvilla Le Panther statt. Zur Red Night am 24. Mai laden die Veranstalter in die Kameha Suite ein, eine imposante Sandsteinvilla mit edlem Ambiente und internationaler Barkultur.

Wer dieses Jahr beim Markencamp dabei sein möchte, kann sich unter www.markencamp.com zur Veranstaltung anmelden. Infos zum Verein gibt es ebenfalls auf der Homepage oder in den Communities auf Facebook und Xing.

Der Markencamp e.V. ist seit 2013 Heimat für Markenkommunikatoren, Markendesigner, Markenjuristen, und Co. Der Verein setzt gezielt auf eine bundesweite Vernetzung, Know-how-Transfer und einen interdisziplinären Austausch. Mit der gleichnamigen Veranstaltung Markencamp richtet der Verein einmal im Jahr ein Networking-Event aus, auf dem hochkarätige Markenexperten aus ganz Deutschland zusammenkommen. Zudem finden regelmäßig regionale Veranstaltungen statt. Markencamp ist Kooperationspartner der HAPTICA® live – Erlebniswelt Haptische Werbung.

www.markencamp.com

Bildquelle: Markencamp