Waterdrop Microdrink: Völlig aufgelöst

Ein Liter Geschmack wiegt jetzt fünf Gramm – denn so leicht sind die zuckerfreien Granulate von Waterdrop Microdrink. Für Werbezwecke werfen sich die fruchtigen Erfrischungen auch gerne mal individuell in Schale.

„O.k., dann halt Wasser! Mit nichts!“ Diese ernüchternde Erfahrung machte Martin Donald Murray, als er vor rund vier Jahren während einer Geschäftsreise im Flugzeug ein Getränk orderte. Im Angebot hatte die Airline nur Kaffee, kalorienreiche Softdrinks und den für viele Fluggäste obligatorischen Tomatensaft. Eine zuckerarme, fruchtige Erfrischung gab es hingegen nicht an Bord. Mit einfachem Wasser abgespeist, kam Murray über den Wolken ins Grübeln. Ein Produkt müsste her, das sich in Wasser auflösen lässt und gut schmeckt, nicht viel wiegt, wenig Verpackung benötigt und so winzig ist, dass es durch einen Flaschenhals passt. Mit dieser Idee im Gepäck stieg Murray nach der Landung aus dem Flugzeug und überzeugte seinen Bruder Thomas Henry Wieser sowie seinen Freund Christoph Hermann, den Gedanken gemeinsam fortzuspinnen. „Wir wollen die Menschen zu mehr Wassertrinken animieren“, erläutert Murray die Mission der im März 2016 in Wien gegründeten Waterdrop Microdrink GmbH. „Das fällt leichter mit Getränken, die Geschmack haben. Zudem möchten wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Verwendung von Plastikflaschen einzudämmen. Unsere Drinks lassen sich prima mit Leitungswasser aus dem Hahn zubereiten. Einfach einen Würfel in 400 bis 600 ml kaltem Wasser, still oder prickelnd, auflösen.“

Kleiner Würfel, große Wirkung

Bis das Start-up seine kleinen, mit Fruchtund Pflanzenauszügen vollgepackten Getränkewürfel zur Marktreife brachte, war es jedoch ein weiter Weg: Zu dritt wurde ausgiebig recherchiert, wie sich die Zutaten unter Beibehaltung ihrer gesunden Nährstoffe möglichst schonend komprimieren lassen. Auch die Inhaltsstoffe und deren Wirkungsweisen wurden genau unter die Lupe genommen. Dann ging man auf die Suche nach einem passenden Hersteller. Fündig wurden die Gründer in Darmstadt bei Döhler, einem weltweit aktiven Unternehmen, das sich auf die Produktion technologiebasierter natürlicher Ingredienzien und professioneller Lösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie spezialisiert hat. Murray: „Die technische Entwicklung war sehr aufwendig. Wir haben gemeinsam mit Döhler Maschinen umund neugebaut. Bei jeder neuen Zutat ist es eine große Herausforderung, eine stabile und zugleich gut auflösbare Konsistenz zu erzeugen. Mittlerweile haben wir bei Döhler ein festes Team aus zwei Mitarbeitern, das sich um die Entwicklung der Granulate kümmert.“

Die verwendeten botanischen Extrakte stammen aus aller Welt. Zu Holunder, Wacholder und Löwenzahn aus heimischen Gefilden gesellen sich Exoten wie Açai aus Brasilien, asiatischer Ginseng, indisches Moringa und Baobab aus Afrika. Den Pflanzen und Früchten wird, z.T. noch vor Ort, in einem Spezialverfahren das Wasser entzogen. Um Lebensmittelsicherheit und Frische – auch ohne Zugabe von künstlichen Konservierungsstoffen – garantieren zu können, wird nach der Endverarbeitung in Deutschland jeder Drop einzeln verpackt. „Unsere waterdrops gelten zwar nicht als klassisches Nahrungsergänzungsmittel, dennoch schmecken sie nicht nur gut, sondern tun auch gut“, erläutert Murray. So liefert die Sorte Boost mit den Vitaminen B6 und B12 Energie, Youth sorgt mit Biotin für schöne Haare und Nägel, und Glow unterstützt mit Thiamin sowie den Vitaminen C und E einen strahlenden Teint. Clean, die siebte und damit neueste Sorte im Sortiment, trägt mit Niacin zur Verringerung von Müdigkeit bei. Erhältlich sind die Granulate nicht nur online sowie in aktuell rund 1.700 Rewe-Märkten, das Start-up betreibt auch bereits sechs eigene Stores – je zwei in München und Wien sowie je einen in Hamburg und Salzburg. Eine siebte Location in einem Oberhausener Einkaufszentrum steht kurz vor der Eröffnung.

Klare Message, bunte Einsatzmöglichkeiten

„Unternehmen tun Mitarbeitern, Gästen oder Kunden etwas Gutes, wenn sie sie zum Wasser trinken animieren und von Softdrinks und anderen zuckerhaltigen Getränken fernhalten. Wir bieten dafür mit unseren waterdrops genau das richtige Trinkerlebnis“, so Murray. Die Wiener Kanzlei Herbst Kinsky z.B. platziert die Microdrinks in ihren Besprechungsräumen, damit sich jeder Gast ein Getränk nach eigenem Geschmack zusammenstellen kann. Präsentiert werden die Drops in edlen Bambusboxen mit eingefrästem Unternehmenslogo. Für das Formel E Audi-Team wurden Giveaways mit je drei waterdrops umgesetzt. Im E-Village neben den Rennstrecken lädt der Automobilhersteller die Besucher dazu ein, die Granulate zu probieren und verteilt im Co-Branding gestaltete 3er-Sets. Die Schweizer Versicherungsgruppe Helvetia entschied sich für 12er-Packungen mit individuell gebrandeten Banderolen als Weihnachtspräsent, und die deutsche Hotelkette Dormero mit aktuell fast 30 Häusern serviert auf ihren Zimmern Wasserflaschen mit waterdrop– Anhängern. Darüber hinaus hat das Start-up auch eigene Trinkflaschen aus Borosilikatglas und Stahl im Programm. Das Design der 0,6 l-Flaschen und ihrer schützenden Neoprenhüllen wurde von der Künstlerin Marusha Belle entworfen. Auch hier sind individuelle Veredelungen, z.B. auf dem Flaschenverschluss, umsetzbar.

Um die eigene Produktwelt noch bekannter zu machen, hat sich das Start-up auch für 2019 viel vorgenommen: Momentan arbeitet das Waterdrop-Team an einem Teekonzept, weitet die Kooperation mit Rewe aus, plant weitere Stores und bereitet die Expansion nach Frankreich und England sowie in die Schweiz vor. Im Verlauf des Jahres werden außerdem eine achte Sorte sowie zwei Limited Editions gelauncht. Wer über den Wolken klein anfängt, hat also noch Großes vor – und so schreitet die Revolution in der Getränkebranche Schluck für Schluck voran.

// Jasmin Oberdorfer

www.waterdrop.com