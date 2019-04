Jung since 1828 fördert Fahrradleasing

Ab sofort bietet Jung since 1828, Vaihingen/Enz, seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, Fahrräder über die Plattform BusinessBike zu leasen und damit die umweltfreundliche und gesunde Mobilität zu unterstützen. Mitarbeiter des Süßwarenspezialisten haben dabei freie Auswahl über Hersteller, Marke und Typ ihres Wunschbikes, welches sie auch uneingeschränkt privat nutzen dürfen. Zu den weiteren Vorteilen des BusinessBike-Konzepts zählen Einsparungen gegenüber dem Barkauf, eine monatliche Zahlungsweise sowie beim Leasing per Gehaltsumwandlung Steuervorteile durch die sogenannte 0,5%-Regelung. Als kleinen Bonus übernimmt Jung since 1828 die monatlich für die Vollkaskoversicherung fälligen 15 Euro. Auf Wunsch kann das geleaste Zweirad nach Vertragsablauf käuflich erworben werden.

Das Angebot wurde nach Unternehmensangaben begeistert aufgenommen – es seien schon die ersten Fahrradfreunde mit ihrem geleasten Bike unterwegs.

www.businessbike.de

www.jung-europe.de