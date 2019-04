LIMA feiert Tag der Lizenzen 2019

Am 11. April 2019 lud die Licensing Industry Merchandisers‘ Association (LIMA) nach Köln, um im Maritim Hotel zum mittlerweile 18. Mal den Tag der Lizenzen 2019 zu begehen. Namhafte Rechtegeber, Sponsoren und Lizenzagenturen präsentierten sich den rund 500 Gästen in 28 Kurzvorträgen, darunter ZDF Enterprises, Mattel, WDR Mediagroup, ProSieben Sat1 Licensing, Hasbro und The Walt Disney Company. Nach dem Bühnenprogramm folgte ein Get-together in der Kölner Eventlocation Wolkenburg, das zum Networking und gemeinsamen Feiern einlud.

LIMA ist der weltweit führende Verband der internationalen Lizenzbranche. 1985 gegründet, hat es sich die LIMA zum Ziel gesetzt, das Wachstum und die Bedeutung des Licensing weltweit zu fördern und zu unterstützen, und das Bewusstsein für die Vorteile und Chancen des Licensing in der Geschäftswelt zu schärfen. Mehr als 1.000 Unternehmen in 35 Ländern sind dem Verband angeschlossen. In Deutschland veranstaltet die LIMA u.a. den Tag der Lizenzen, den Licensing Market und die LIMA Awards Germany.

www.licensing.org