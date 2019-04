S2: Exklusivvertrieb von Jiangsu Beaume in D-A-CH

Seit Anfang 2019 repräsentiert die S2 – Schölermann & Stemmermann GbR, Tornesch, exklusiv den börsennotierten Textilproduzenten Jiangsu Beaume in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jiangsu Beaume verfügt über Produktionsstätten in China und Myanmar, beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter und fertigt hochwertige Textilien – von Poloshirts und T-Shirts über Sweater, Hoodies, Jacken und Westen bis hin zu Workwear und Arbeitsschutzbekleidung. Das Unternehmen ist BSCI-Mitglied und besitzt u.a. eine GoreTex-Lizenz. Bislang war Jiangsu Beaume primär in Großbritannien und den USA sowie als Produzent für namhafte Großhändler in Europa aktiv. Zu den Kunden gehören u.a. Max Mara, Peak Performance, Intersport, Zara, adidas und Nike sowie Consumer Brands wie Coca-Cola, DHL, Shell, British Airways und McDonald’s. Aufgrund der hohen Produktionskapazitäten ist das Unternehmen in der Lage auch Sonderproduktionen in größeren Stückzahlen umzusetzen.

