Hong Kong Gifts & Premium Fair: Neue Rekorde

Am 30. April 2019 schloss die 34. Ausgabe der HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair nach vier erfolgreichen Messetagen ihre Tore. Mit 4.380 Ausstellern aus 31 Ländern (Vorjahr: 4.360) behauptete sich die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierte Messe erneut als eine der weltweit größten Veranstaltungen ihrer Art. Nach Veranstalterangaben lockte die führende internationale Plattform für Geschenkartikel und haptische Werbebotschafter ca. 50.000 Besucher aus 150 Ländern in das Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) und verzeichnete damit ein deutliches Plus auf Besucherseite (2018: ca. 48.000). Neueste Produkttrends wurden gegliedert in 19 Themenzonen präsentiert – darunter Premiumpräsente, Modeaccessoires, Spielzeug und Technikgadgets. Neu in diesem Jahr war der Themenbereich World of Beauty, Fitness & Wellbeing, in dem knapp 50 Aussteller vornehmlich technische Beauty Gadgets und Spa-Ausstattung vorstellten und so den Fitness- und Wellnesstrend abbildeten. Seit dem letzten Jahr wird im Themenbereich World of Camping & Outdoor Goods darüber hinaus dem Outdoor-Trend Tribut gezollt. Erneut vertreten waren die bewährten Themenzonen Advertising Gifts & Premium, Green Gifts, Tech Gifts sowie die Startup Zone.

Ein Highlight war wie stets die Hall of Fine Designs, in der über 140 international bekannte Marken spannende Novitäten ausstellten, auf einer Sonderfläche wurden zudem die Gewinnerprodukte des Hong Kong Smart Design Awards präsentiert. Neben dem Erspähen neuester Trends nutzen Besucher die Messe traditionell, um Geschäftskontakte zu pflegen und Netzwerke zu erweitern; am Rande des Messegeschehens fanden zahlreiche Meetings internationaler Gruppierungen statt.

Zeitgleich zur Hong Kong Gifts & Premium Fair wurde wie üblich in der Asia WorldExpo nahe dem Flughafen die Hong Kong Printing & Packaging Fair ausgetragen, die zu ihrer diesjährigen 14. Ausgabe nach offiziellen Angaben mehr als 17.000 Besucher begrüßen konnte. Die nächste Ausgabe des Messedoppels findet vom 27. bis zum 30. April 2020 statt. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 386 (29. Mai 2019).

// Brit München

www.hkgiftspremiumfair.com

Fotos: Brit München, © WA Media