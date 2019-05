Ippag: Neuer Vorsitzender

Die Händlervereinigung Ippag (International Partnership for Premiums and Gifts) hat einen neuen Vorsitzenden gewählt: Ab sofort steht Thomas Davidsson, CEO des schwedischen Ippag-Mitglieds Wackes, als Chairman an der Spitze der internationalen Kooperative und löst damit Thibaut Fontaine, CEO von mcs Kick & Rush (Belgien), ab. In seiner Amtszeit möchte Davidsson u.a. das Thema Nachhaltigkeit in der Branche in den Fokus rücken.

Zudem wurden mit Mitraco-Geschäftsführer Wolfgang Bosch (Österreich) und Byron Chavarria, CEO der Gimmick Company (Guatemala), neue Vorstandsmitglieder gewählt, die Fanny Martin, Managing Director von Versopub (Mauritius), im aktuellen Vorstand unterstützen.

Das Ippag-Netzwerk umfasst derzeit 33 Unternehmen auf allen fünf Kontinenten. Zugelassen ist pro Land eine Mitgliedsfirma, wobei nach Aussage der Kooperation nicht das jeweils größte, sondern das beste Unternehmen aufgenommen wird.

www.ippag.net