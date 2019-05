Senator erwirbt Produktionsgebäude

Senator, Groß-Bieberau, hat einen weiteren Schritt in Richtung einer langfristigen Unternehmensausrichtung gemacht: Mit Wirkung zum 1. Mai 2019 übernahm der Schreibgerätespezialist das größte Produktionsgebäude innerhalb der Senator-Gruppe vom bisherigen Vermieter, der Firma Merz. „Der Erwerb des Produktions- und Verwaltungsgebäudes in Groß-Bieberau stellt sicher, dass die Investitionen der vergangenen drei Jahre in Abläufe und Maschinen nun auch räumlich auf einem sprichwörtlich festen Fundament stehen“, so Daniel Jeschonowski, geschäftsführender Gesellschafter der Senator GmbH. „Auf mehr als 20.000 m² können wir nun für die nächsten Jahrzehnte unsere Druckerei, die Montage, die Spritzgießerei sowie die Becher- und Tassenveredelung und auch die Verwaltung zukunftsfähig betreiben. Dies bedeutet beispielsweise auch, dass wir die gesamte Elektroenergie für unseren Betrieb komplett ökologisch aus nachwachsenden Rohstoffen beziehen – damit gehen wir in unserer Branche voran.“

Jeschonowski und seine Ehefrau hatten das Unternehmen im Dezember 2018 vom bisherigen Eigentümer, der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Perusa Partners, übernommen. Zusätzlich zum Standort in Groß-Bieberau ist das 1920 gegründete Familienunternehmen mit Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien vertreten. Senator zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Schreibgeräten, Bechern und Tassen für die Werbeartikelbranche und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter.

