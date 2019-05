WA Media: Doppelte Verstärkung

Der Kölner Mediendienstleister und Eventveranstalter WA Media begrüßt zwei neue Mitarbeiterinnen im Team: Seit dem 1. April 2019 verstärkt Klara Walk die Redaktion des Fachverlags. Die 32-jährige Redakteurin mit Masterabschluss im Bereich Politikwissenschaft und Öffentliches Recht war im Anschluss an ihr Studium in Trier als Projektmanagerin bei einer Kölner Agentur für Medienbeobachtung tätig und absolvierte von 2014 bis 2016 ein Volontariat in einem auf Wirtschaftsthemen spezialisierten Redaktionsbüro. Zuletzt hat Walk für überregionale Tageszeitungen und Fachmagazine geschrieben.

Ebenfalls neues Mitglied in der Redaktion ist Joanna Meißner. Die 26-Jährige studierte Kommunikationswissenschaften sowie Literatur und Medienpraxis an der Universität Duisburg-Essen und war von Anfang 2015 bis April 2019 am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen als studentische Hilfskraft an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt. Bei WA Media erhält Meißner als Volontärin seit dem 1. Mai Einblick in sämtliche Bereiche der Redaktion.

www.waorg.com