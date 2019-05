GWW-Newsweek: Gute erste Woche

Unter dem Motto „Für Start-ups und alte Hasen“ startete am 6. Mai 2019 die GWW-Newsweek in ihre 17. Runde. Das Konzept der vom GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) organisierten Roadshow hat sich bewährt: Werbeartikelhändler laden ihre Kunden ein, Neuheiten und Highlights der Branche kennenzulernen. Zusätzlich zu den 99 ausstellenden Lieferanten sind auch in diesem Jahr an jeder Station einige Werbeartikelhändler mit einem eigenen Counter präsent, an dem sie die Anwender aus der Industrie willkommen heißen.

Nach der ersten Woche der diesjährigen Novitätenschau zogen Veranstalter, Aussteller und Berater eine erste positive Bilanz. So verzeichneten die Organisatoren bei der ersten Station am 6. Mai im Dresdener Ostrapark mit 494 Besuchern ein Plus – ein gelungener Auftakt im Osten Deutschlands, der zuletzt 2017 angesteuert wurde (449 Besucher). Während der Termin im Motorwerk in Berlin (640 Besucher) am 7. Mai nicht ganz so viele Interessierte lockte wie die Vorjahresveranstaltung in den Bolle Festsälen (688 Besucher), überzeugte der Auftakt im Cruise Center Steinwerder in Hamburg einen Tag später auf ganzer Linie. Aussteller und Handelspartner lobten den Industriecharme der hellen, großzügigen Location im Hamburger Hafen, die 628 Besuchern die Gelegenheit bot, gemeinsame Projekte und Kampagnen zu planen (2018: 561 Besucher).

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 386 (29. Mai 2019).

// Claudia Pfeifer

https://gww-newsweek.de

Fotos: Claudia Pfeifer, © WA Media