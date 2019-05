Karl Knauer: Neuer Geschäftsführer

Seit dem 1. Mai 2019 gehört Kai Rössig der Geschäftsführung der Karl Knauer KG, Biberach, an. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Joachim Würz an, der nach über 17 Jahren im Amt in den Ruhestand geht. „Wir haben die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit immer sehr geschätzt und freuen uns daher sehr, dass Würz noch bis September bei uns im Haus bleibt und seinem Nachfolger als Ansprechpartner zur Verfügung steht“, erklärt Richard Kammerer, Sprecher der Geschäftsführung.

Rössig verfügt als Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Fertigungstechnik über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Konsumindustrie sowie fundiertes Know-how in den Bereichen Werksleitung Produktion, Engineering, Lohnhersteller- und Qualitätsmanagement. Bereits seit dem 1. Oktober 2018 ist er Teil des Karl Knauer-Teams und konnte sich einen Überblick über das Unternehmen und seine beiden Standorte machen. Rössig: „Die Verpackungsbranche steht zurzeit vor enormen Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Da wir jedoch auf ein motiviertes, hochqualifiziertes Team von Fachkräften zurückgreifen können, bin ich mir sicher, dass wir uns weiterhin erfolgreich auf dem Markt positionieren können.“

