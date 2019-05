PromZ.live: Erstmals in Amsterdam

Unter dem Motto „wanna-haves and must-haves for marketing“ fand am 7. und 8. Mai 2019 in der Eventlocation Kromhouthal in Amsterdam die PromZ.live statt. Nach zwei Jahren am Standort Rotterdam begründete der Veranstalter John Swaab, Het Portaal Uitgevers, den Umzug damit, dass Amsterdam die Hauptstadt der niederländischen Werbebranche sei und sich ebendort auch die haptische Werbung präsentieren müsse.

Die Kromhouthal liegt im Norden von Amsterdam und wurde jahrzehntelang als Produktionshalle für Schiffsmotoren genutzt. Ihre industrielle Atmosphäre bot eine passende Umgebung für die nach offiziellen Angaben 151 Aussteller, darunter sowohl Lieferanten als auch Händler. Besucht wird die PromZ.live in erster Linie von Anwendern aus der Industrie und Agenturen. Präsentiert wurde ein bunter Mix aus Produktklassikern wie Schreibgeräten oder Notizbüchern und innovativen Produktneuheiten. Ein begleitendes Vortragsprogramm, das für alle Besucher frei zugänglich war, ergänzte das Angebot. Zudem wurde wie üblich der PromZ Promotional Product Award in mehreren Kategorien verliehen, u.a. in Nachhaltigkeit, Büroartikel und Giveaways. Ein gemeinsames „Borrel“ am ersten Messeabend rundete die Veranstaltung ab.

Nach Veranstalterangaben kamen rund 2.600 Besucher zur Premiere der PromZ.live in die Hauptstadt. Sowohl Swaab als auch zahlreiche Aussteller ziehen ein positives Fazit zum Locationwechsel. Im nächsten Jahr findet die PromZ.live am 14. und 15. Mai statt und erneut in Amsterdam. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 386 (29. Mai 2019).

// Joanna Meißner

www.promz.live

Fotos: Till Barth, Joanna Meißner, © WA Media