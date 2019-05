SND: Neues Vertriebsinnendienst-Team

Seit Mai 2019 leitet ein neu formiertes Team den vertrieblichen Innendienst von SND am Standort Erlensee. Aufgrund des Unternehmenswachstums sei eine Neuausrichtung und Umstrukturierung erforderlich gewesen, heißt es aus Unternehmenskreisen.

In Zukunft wird der Vertriebsaußendienst in Nord- und Süddeutschland regional durch zwei Teams unterstützt. Bereits seit November 2018 verstärkt Claudia Beyer den Vertriebsinnendienst. Seit dem 2. Mai 2019 sind zudem Julia Siewert, Denise Papsdorf, Patrick Schmitz und Jana Angermaier mit an Bord.

