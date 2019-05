Bree meldet Insolvenz an

Die Bree Collection GmbH, Hamburg, hat am 15. Mai 2019 beim Amtsgericht Hamburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Trotz intensiver Bemühungen und einer kompletten Neuaufstellung sei es dem Taschen- und Lederwarenspezialisten einer Pressemitteilung zufolge nicht gelungen, sein Geschäft in die schwarzen Zahlen zurückzuführen. Im vergangenen Jahr hatte Bree die Firmenzentrale von Hannover nach Hamburg verlagert, seine Kollektion verjüngt und die Anzahl der Mitarbeiter deutlich verringert.

Zusätzlich sollte mit der Modernisierung der Retail Stores sowie einem neuen Webshop der Umsatz gesteigert werden. Diese Strategie sei jedoch nicht schnell genug aufgegangen. Während das Geschäft in den rund 30 eigenen Filialen zufriedenstellend läuft, liegt der Anteil des Online-Umsatzes bei 5%, ein im Vergleich zu anderen Taschenherstellern geringer Wert. Um das Online-Geschäft zu stärken, benötigt Bree nach eigenen Angaben einen starken, international erfolgreichen Investor aus der Branche. Die Aufgabe der Geschäftsleitung und des vom Amtsgericht Hamburg bestellten Sachverwalters sei es nun, diesen Investor rasch zu finden und den Umbau von Bree zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter.

www.bree.com