POPAI Awards 2019 verliehen

Am 8. Mai 2019 wurden im Rahmen einer festlichen Gala im Steigenberger Frankfurter Hof die neunten POPAI D-A-CH Awards verliehen. Der vom POPAI (Point of Purchase Advertising International) ausgelobte Preis für besondere POS-Instrumente, Displays und digitale POS-Medien wurde vor über 140 geladenen Gästen vergeben. Insgesamt gab es bei den POPAI D-A-CH Awards in diesem Jahr über 60 Einreichungen, die vom 19. bis zum 21. Februar 2019 auf der EuroCIS in Düsseldorf, Europas führender Fachmesse für Handelstechnologien, ausgestellt und von einer unabhängigen Fachjury bewertet wurden. 46 Gewinner in 15 Kategorien durften sich über eine Trophäe in Form eines Indianers in Gold, Silber und Bronze freuen. Die von einer Sonderjury ermittelten Ehrenpreisträger erhielten Statuen in Black Nickel.

Der Indianer für die „Agency of the Year“ ging an Cheil Germany. Den Ehrenpreis „Best Digital” erhielt Vogt Marketing für die Kampagne „Mein Kleiderzimmer“ und den Preis für „Best Digital Integration“ der Versandhändler bonprix für den „fashion connect bonprix Pilot Store“. Der von den Besuchern der EuroCIS 2019 gewählte Publikumspreis ging an den „Krawattenkoffer“ der STI Group (Bronze), das „Red Bull Event Car“ von DS Smith (Silber) und das „Oral B Zahnbürsten-Thekendisplay“ von Deinzer (Gold). Alle in diesem Jahr eingereichten Produkte sind auf der Website des Verbands einsehbar.

Seit seiner Gründung in den USA 1936 setzt sich der POPAI für die Interessen von Industrie, Handel, POS-Produzenten und Dienstleistern am Einkaufsort ein. Auf nationaler und internationaler Ebene ermöglicht der Verband den interdisziplinären Informations- und Erfahrungsaustausch für seine weltweit mehr als 2.000 Mitglieder.

www.popai.de