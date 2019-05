Übernahme: GeigerBTC kauft Response Marketing

GeigerBTC, GB-Hayes, übernimmt die im britischen York ansässige Werbeartikelagentur Response Marketing. Das Unternehmen ist seit 1999 im Werbeartikelgeschäft tätig und genießt nach Presseangaben einen exzellenten Ruf als einer der innovativsten Spezialisten für haptische Werbung in Großbritannien. GeigerBTC tätigt die Acquisition im Rahmen seiner Expansionsstrategie, um noch besser auf die Bedürfnisse von Kunden in Nordamerika, Europa und weltweit eingehen zu können.

„Wir freuen uns sehr, ein Teil der Geiger-Familie zu werden“, so David Tysall, Managing Director von Response Marketing. „Es ist eine perfekte Ehe. Unsere Expertise in den Bereichen Marketing und Innovation passt ideal zum Know-how und der globalen Infrastruktur von Geiger.“ Frank Murphy, Managing Director von GeigerBTC, ergänzt: „Wir sind sehr glücklich, einen so erfahrenen und kreativ motivierten Partner gefunden zu haben. Durch die Lage des Unternehmens in York können wir unseren Kunden ab sofort einen noch besseren Service vor Ort bieten.“

GeigerBTC ist nach eigenen Angaben der größte Werbeartikelhändler Großbritanniens in Privatbesitz. Das 1977 gegründete Unternehmen beliefert Kunden aus aller Welt mit gegenständlicher Werbung, Merchandisingartikeln sowie Textilien und verfügt über eine eigene Druckerei und Stickerei. Im Frühjahr 2018 fusionierte die damals noch unter dem Namen BTC Group agierende Werbeartikelagentur mit dem US-amerikanischen Unternehmen Geiger Brandspiration aus Lewiston in Maine und ist seither als GeigerBTC aktiv.

www.geigerbtc.com