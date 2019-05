Golden Day: Go for Gold

Vor zehn Jahren riefen Olaf Dąbrowski und Dariusz Nabywaniec Goldenberry ins Leben. Heute gehört das Unternehmen zu den führenden Werbeartikelagenturen Polens und beliefert eine Vielzahl renommierter Kunden mit haptischer Werbung und maßgeschneiderten kreativen, digitalen und logistischen Problemlösungen. Seit 2017 ist Goldenberry zudem das polnische Mitglied der Ippag (International Partnership for Premiums and Gifts) und Shareholder der Ippag-Kapitalgesellschaft Prominate.

Der vierte Golden Day, den die Warschauer am 16. Mai 2019 im Fort Mokotow in der polnischen Hauptstadt veranstalteten, bot Gelegenheit, das Zehnjährige gebührend zu feiern. Vor der stylishen, historischen Location standen Foodtrucks, Lounges und ein Massagezelt bereit, innen präsentierten 25 polnische und internationale Lieferantenpartner Trends und Innovationen. Nach offiziellen Angaben nahmen 324 Besucher von 147 Unternehmen die Einladung zum Golden Day an. Viele Aussteller lobten die Besucherfrequenz sowie die hohe Qualität der Kunden.

Nachdem die Lieferanten ihre Stände abgebaut hatten, blieb die Cocktailbar weiter offen, und das Goldenberry-Team stieß mit Ausstellern und Besuchern nicht nur auf einen weiteren gelungenen Golden Day, sondern auch auf zehn Jahre erfolgreiches Werbeartikel-Business an. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 386 (29. Mai 2019).

