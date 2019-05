CD-LUX: 100% klimaneutral

Seit dem 1. Mai 2019 zeichnen sich alle Produkte von CD-Lux, Cham, durch CO 2 -Neutralität aus. Der Adventskalenderspezialist führt für seine gesamte Produktrange CO 2 -Kompensationen durch. Zudem setzt das Unternehmen, u.a. im Rahmen des Bayerischen Umweltpakts, verschiedene Umweltschutzmaßnahmen um. So versorgt z.B. die hauseigene Photovoltaik-Anlage über 50 Haushalte mit Strom aus Sonnenenergie.

Alle anfallenden CO 2 -Emissionen erfasst CD-Lux ab sofort in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur ClimatePartner. „Gemeinsam haben wir die Bausteine unserer Produktionskette genau unter die Lupe genommen und den CO 2 -Fußabdruck für unser Unternehmen ermittelt“, so Alexander Dirscherl, Geschäftsführer von CD-Lux. „Im Mittelpunkt standen hierbei insbesondere unser Standort, die Mobilität und Logistik, unsere Rohstoffe und Verpackungen sowie die Herstellung der Produkte. Anhand der ausgewerteten Daten konnte eine CO 2 -Bilanz für unser Unternehmen aufgestellt werden, auf dessen Basis es uns anschließend möglich war, über sämtliche Unternehmensabläufe ein nachhaltiges Klimaschutzkonzept umzusetzen.“ Zum Ausgleich seiner Energiebilanz unterstützt der Kalenderspezialist anerkannte Klimaschutzprojekte von ClimatePartner.

www.cd-lux.de