Dommer: Dreifache Auszeichnung

Gleich drei Preise konnte die Dommer Stuttgarter Fahnenfabrik dieses Jahr bei den Fespa Awards entgegennehmen. In der Kategorie „Roll-to-Roll Printed Textiles“ erhielt der BoxSeat Table L, ein faltbarer Messetisch aus bedruckbarem Textil, Bronze. Ebenfalls mit Bronze ausgezeichnet wurde der AirquickCounter. Der aufblasbare Tisch mit Relief-bedruckter Tischplatte in Holzoptik punktete in der Kategorie „Glass, Ceramic, Metal and Wood“. Über einen „Distinction Award“ in der Kategorie „Young Star“ durfte sich Dommer-Azubi Jonathan Neumann freuen, der einen aufblasbaren Couchtisch mit LCD-Monitor eingereicht hatte. „Wir sind glücklich und stolz, dreifacher Gewinner bei den Fespa Awards 2019 geworden zu sein“, freut sich Christian Billmann, langjähriger Bereichsleiter Marketing und Online Business bei Dommer. „Es ist schön zu sehen, dass das Herzblut, die Anstrengungen und das vielseitige Know-how, das wir alle täglich gemeinsam in unsere Produkte stecken, internationale Anerkennung finden.“

Die Fespa Awards würdigen Spitzenleistungen in der Druck- und Werbetechnikbranche und werden parallel zur Fespa Global Print Expo verliehen. Die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner erfolgte am 15. Mai beim jährlichen Gala-Dinner der Fespa in München.

www.dommer.de