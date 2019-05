Leichtgewicht mit optimalem Sitzkomfort

Der SeatZac von Brandhouse ist ein kompakter und superbequemer, luftgefüllter Chillbag zum Mitnehmen. Der „Lazy Chair“ kann einfach überall verwendet werden – ob im Park oder im Schwimmbad, während eines Festivals oder zu Hause im Garten. Der SeatZac besteht aus starkem und ultraleichtem Ripstop-Polyester, ist in gefaltetem Zustand nicht größer als die Samstagszeitung und wiegt nur 750 g. Der besondere Clou: Die Sitzgelegenheit muss nicht aufgepumpt werden – die beiden Taschen füllen sich bei Bewegung automatisch mit Luft. Sind die Taschen ausreichend mit Luft gefüllt, einfach das Ende des SeatZac mindestens viermal einrollen und den Verschluss betätigen. Nach Gebrauch lässt sich der in sechs Farben verfügbare Sitzsack in einer praktischen Hülle verstauen.

www.seatzac-b2b.com