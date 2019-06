25 Jahre Promonotes

Promonotes, PL-Suchy-Las (nahe Posen), begeht in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum. Der polnische Spezialist für Notizartikel und Papierprodukte feiert seinen 25. Geburtstag. Seit fünf Jahren existiert zudem mit der Promonotes GmbH eine deutsche Tochter.

Promonotes wurde 1994 von Kristoffer Rawecki gegründet, wird heute von seinem Sohn Jakub geleitet und ist nach wie vor in Familienhand. Das Unternehmen hat sich als Hersteller von individuell gefertigten Haftnotizen und Notizbüchern positioniert. Dementsprechend viel wird in den Maschinenpark investiert. Auf dem 11.000 m2 großen Gelände befinden sich 60 moderne Maschinen. Rund 150 Personen arbeiten dauerhaft für Promonotes, in Spitzenzeiten sind es mit den Saisonarbeitern um die 200. Dank hoher Automatisierungsprozesse und der logistisch günstigen Nähe zur Autobahn nach Berlin ist es möglich, Sonderanfertigungen innerhalb von drei Wochen auszuliefern, auch in Stückzahlen ab 250 oder 100 Stück.

Promonotes ist Mitglied im Club of Notes – einem internationalen Zusammenschluss von Lieferanten bedruckter Haftnotizen im Bereich Werbeartikel und wurde in diesem Jahr für Produkte seiner Marke Mindnotes® erstmals mit dem Promotional Gift Award ausgezeichnet. Aufgrund wachsender Nachfrage aus Europa, strebt das Unternehmen weitere Expansion an. Um das zu erwartende Wachstum stemmen zu können, wurde jüngst eine 60.000 m2 große Fläche für den Ausbau der Produktionskapazitäten erworben. Die deutsche Promonotes-Tochter wird geleitet von Gerrit Bruns und hat zum Jahreswechsel neue Räumlichkeiten in Quickborn bezogen. Seit dem 1. Juni sind insgesamt neun Mitarbeiter für den deutschen Markt zuständig.

Ein ausführliches Porträt über Promonotes findet sich in den WA Nachrichten Nr. 386 (29. Mai 2019).

www.promonotes.de