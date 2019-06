KIW: Erste Vertriebsschulung

Ende Mai 2019 richtete die Konferenz innovativer Werbemittelberater (KIW) in Frankfurt erstmals ein Vertriebsseminar für seine Mitglieder aus. 50 der rund 60 in der Initiative zusammengeschlossenen Werbeartikelberater folgten der Einladung zu dem informativen Vortrag „Der Tanz mit dem Kunden“ von Kishor Sridhar. Der Verkaufstrainer und Verhaltenspsychologe verknüpft bekannte Themen mit neuen Aspekten der Kundenansprache, die sich sofort im Tagesgeschäft umsetzen lassen. U.a. räumte er mit dem Vorurteil auf, dass sich schwierige Kunden nicht überzeugen lassen und gab Hilfestellung für die tägliche Arbeit eines Verkäufers.

„Top-Veranstaltung“, „sollte unbedingt wiederholt werden“, „müssen wir am Ball bleiben“ lauteten nach Veranstaltungsende laut KIW einige der positiven Kommentare der Teilnehmer. Dadurch sehe man sich bei der KIW darin bestätigt, dass man durch gemeinsame Aktivitäten die Position der einzelnen Unternehmen und freien Berater nachhaltig stärke. Der Zusammenschluss sei zudem ein folgerichtiger Schritt gewesen, um die gemeinsamen Belange besser in den Fokus der Branche rücken zu können. Ende Juni ist ein weiteres Treffen der KIW in Hagen geplant.

Zur Konferenz der innovativen Werbemittelberater (KIW) zählen insgesamt rund 60 Unternehmen. Zielsetzung der 2017 gegründeten Initiative ist es, die Interessen der klein- und mittelständischen Werbeartikelunternehmen zu wahren, die Mitglieder durch gemeinsame Aktivitäten in ihrem operativen Geschäft zu unterstützen und den Werbeartikel besser am Markt zu positionieren.