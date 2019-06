pro|mo4|: Premiere im Vierländereck

Am 6. Juni 2019 fand im Rahmen der Dienstleistungsbörse Marketing & Kommunikation am österreichischen Messestandort Dornbirn in Vorarlberg die erste Ausgabe der pro|mo4| statt. Das als „Messe in der Messe“ konzipierte und von der Hohenemser Werbeartikelagentur KW open organisierte Event bot Besuchern aus Vorarlberg, der Ostschweiz, Liechtenstein und Süddeutschland die Gelegenheit, sich über die Vielfalt haptischer Werbung zu informieren.

Doppelte Premiere: Die erste Ausgabe der pro|mo4| war nach Veranstalterangaben auch ein Novum für die Region und brachte erstmals an haptischer Werbung interessierte Besucher aus den vier Ländern der Bodenseeregion an einem Ort zusammen.

Im Fokus der nach Veranstalterangaben ersten Messe für haptische Werbung im Vierländereck stand das Thema Nachhaltigkeit, das sich u.a. in den Produktsortimenten der 50 ausstellenden Lieferanten widerspiegelte. „Wir konnten unseren Kunden einen effektiven Querschnitt durch die Werbeartikelbranche bieten und den Ausstellern einen Überblick über die Kunden der Region“, so KW open-Geschäftsführerin Karin Weinhandl. Manfred Janek, Nachhaltigkeitsbeauftragter bei KW open, ergänzt: „Fast alle wichtigen Firmen haben unsere Messe besucht.“ Insgesamt zog die erste Ausgabe der pro|mo4| nach offiziellen Angaben mehr als 450 Besucher an.

Als besonders beliebt erwiesen sich die Messestände der Markenhersteller und innovativer Anbieter wie Skarpeta. Am Stand des Spezialisten für individuelle Fußbekleidung konnten Besucher per Grafiktool selbst CI-gerechte Socken gestalten. Für Überraschung sorgten nicht zuletzt auch die essbaren Kaffeetassen Cupffee von KW open. Aus den verzehrbaren Bechern genossen die Besucher Kaffeespezialitäten mit fotobedrucktem Milchschaum. Für 2020 ist die Fortsetzung der pro|mo4| geplant; der Termin wird in Kürze bekannt gegeben.

www.dienstleistungsboerse.messedornbirn.at

www.kwopen.com

Bildquelle: KW open