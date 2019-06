2fpco tagt in Barcelona

Zum dritten Mal organisierte der französische Werbeartikelverband 2fpco (Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’Objet) am 6. und 7. Juni 2019 seine Sommeruniversität. Mehr als 90 Vertreter von 55 Mitgliedsunternehmen, darunter Lieferanten, Händler und Veredelungsspezialisten, nahmen an dem jährlichen Treffen teil, das nach zwei Ausgaben in Frankreich erstmals in der katalanischen Metropole Barcelona stattfand.

Nachdem die Anwesenden am ersten Tag einen neuen Verwaltungsrat aus 16 Mitgliedern und zwei Stellvertretern gewählt hatten, präsentierte Florian Escoubes, Doktorand an der Toulouse 1 Capitole University, erste Ergebnisse einer Marktstudie, die in Zusammenarbeit mit einem Forschungsteam im Toulouser Doktorandenprogramm TSM Research realisiert wurde. Für die in Frankreich bislang einzigartige Marktstudie waren rund 3.500 repräsentative Verbraucher über haptische Werbung befragt worden. Zu den wichtigsten Voraussetzungen, die ein Werbeartikel erfüllen sollte, um als Medium erfolgreich zu sein, gehören demnach sein Alltagsnutzen, ethische Herstellungsbedingungen und Originalität. Der Werbeanbringung und dem Wert des Produkts hingegen maßen die Befragten eher wenig Bedeutung bei. Ein Sightseeing-Programm und ein gemeinsames Abendessen rundeten den ersten Tag ab, bevor anderntags Workshops zu Themen wie Instagram-Marketing und Cybersicherheit sowie Diskussionen zur Zukunft der Branche auf dem Programm standen.

