BrandCharger und PSL beenden Zusammenarbeit

Seit dem 1. Juni 2019 arbeiten BrandCharger, CN-Hong Kong, und PSL Europe, NL-Zoetermeer, nicht mehr zusammen. Mitte 2017 waren beide Unternehmen für den Vertrieb der Produkte von BrandCharger in Europa eine Partnerschaft eingegangen. Ab sofort bedient der Spezialist für USB-Ladegeräte den europäischen Markt vom Hauptsitz in Hong Kong aus sowie über das Verkaufsbüro in den Niederlanden, ist aber auch für neue Kooperationen offen.

„Wir haben von dieser Partnerschaft profitiert und trennen uns auf gute Weise“, so Ethan Ung, Vice Präsident bei BrandCharger. „Wir werden unser Geschäft basierend auf vertrauenswürdigen Beziehungen weiter ausbauen.“

www.brandcharger.asia

www.pslworld.com