Rajapack: Erster Raja VIP-Tag

Anlässlich ihres 20-jährigen Marktbestehens richtete die Rajapack GmbH, Ettlingen, am 23. Mai 2019 zum ersten Mal einen Raja VIP-Tag aus. Mit dem Event im Hotel Grenzhof in Heidelberg bot die deutsche Niederlassung der international tätigen Raja-Gruppe ihren Kunden die Möglichkeit, sowohl die Raja-Kundenbetreuer als auch die Personen, die hinter den Kulissen des Verpackungsspezialisten arbeiten, persönlich kennenzulernen. „Nur dank des Vertrauens, das uns unsere Kunden schenken, dank der langjährigen Treue und der vielen Projekte, die sie mit uns realisieren, können wir seit 20 Jahren so erfolgreich am Markt agieren“, so Harald Schönfeld, General Director von Rajapack. „Das ist für uns Grund genug, mit so einem Event Danke zu sagen.“

Rund 30 Kunden aus verschiedenen Branchen nutzten den Tag zum Networking und zur Weiterbildung. Tagsüber folgten die Gäste spannenden Vorträgen rund um die Verpackungs-, Versand- und Logistikwelt. Zu den Referenten zählten u.a. Kai Spiegelberg (3 V), Thomas Rose (Debatin), Dan Roumen (Ranpak), Robin Senge (inovex) und Sebastian Hecker (parcelLab). Am Abend mündete der Tag in einem gemütlichen Get-together mit leckerem Essen, kühlen Getränken und Live-Musik.

www.rajapack.de