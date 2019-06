Rastal: Besondere Anerkennung

Beim diesjährigen Innovationspreis Rheinland-Pfalz wurde Rastal, Höhr-Grenzhausen, eine besondere Ehrung zuteil: Bei der Preisverleihung am 6. Mai 2019 in der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz in Ludwigshafen erhielt das Familienunternehmen von Volker Wissing, rheinland-pfälzischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, in der Kategorie „Sonderpreis des Wirtschaftsministers 2019 – Digitalisierung/Industrie 4.0“ eine Anerkennung.

Der Innovationspreis Rheinland-Pfalz wird einmal im Jahr vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, von den Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern vergeben. Die Fachjury prämiert in fünf Kategorien innovative Unternehmen, die mit ihren Ideen und Produkten die Zukunft innerhalb ihrer Branchen maßgeblich mitgestalten. Zusätzlich zur Auswahl der Preisträger werden Anerkennungen ausgesprochen.

www.innovationspreis-rlp.de

www.rastal.com