Cybergroup BeachCup 2019: Beach und Spiele

Am 22. Juni 2019 hieß es zum Cybergroup BeachCup in Ketsch wieder Spiel, Spaß und Party. Bereits zum achten Mal veranstaltete Cybergroup International das beliebte Beachvolleyballturnier, das erneut 32 Teams in die Arena südlich von Mannheim lockte. Zusätzlich zum Sommerwetter sorgten die Beats von DJ La Dous für ausgelassene Stimmung. Dabei kamen dank einer Hüpfburg, Kinderschminken und Co. auch die kleinen Turniergäste auf ihre Kosten. Für das leibliche Wohl der Spieler standen Masseure und Physiotherapeuten bereit.

Im Spiel um den dritten Platz konnten sich die Vorjahresgewinner, die Bärenbande (Magna sweets und mbw), gegen die Mahlwerck Chiggers durchsetzen. Den begehrten Pokal sicherten sich die Smashing Bankers der Volksbank Kurpfalz gegen die Atlantis Angels in einem spannenden Finale. Im Anschluss ging es zur Zogi Players Night ins Playa del Ma in Mannheim, wo Sonnenterrassen, ein Strand und eine Tanzfläche am Wasser die passende Kulisse für die traditionelle Party nach dem BeachCup lieferten.

