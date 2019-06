Jung since 1828: Schüle kehrt zurück

Altbekannter Neuzugang bei Jung since 1828, Vaihingen/Enz: Seit Juni 2019 fungiert Julian Schüle gemeinsam mit Tanja Euba als Vertriebsleitung in der Firmenzentrale. Schüle schloss bei Jung vor über 15 Jahren seine Ausbildung zum Industriekaufmann ab und sammelte im Anschluss fundierte Berufserfahrungen im Vertrieb, auch in leitender Position. Zuletzt war er bei Zogi, Keltern, tätig. Schüles Aufgabengebiet umfasst u.a. die Koordination des Vertriebs, die Produktentwicklung sowie die Verantwortlichkeit für den Außendienst.

www.jung-europe.de