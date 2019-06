m.e.s.: Partner der Barmer 2. Basketball Bundesliga

Die m.e.s. Marketingservices GmbH wird offizieller Partner der Barmer 2. Basketball Bundesliga und baut so ihre sportlichen Referenzen aus. Ab dem 1. Juli 2019 wird die Leichlinger Werbeartikelagentur die Bundesligisten dabei unterstützen, ihre Fanshops zu professionalisieren und den Online-Handel in ihre Merchandisingaktivitäten mit einzubeziehen. Die m.e.s.-Webshops lassen sich dabei in bestehende Vorgänge integrieren und einfach für die jeweiligen Vereine anpassen.

www.mes-marketingservices.de

Bildquelle: m.e.s. Marketingservices GmbH