S&P: Einige Neuerungen

Bedingt durch einen stetigen Wachstumskurs haben sich beim Meerbuscher Werbeartikelhändler S&P zwei Veränderungen ergeben. So verlegte S&P-Kooperationspartner H&P Werbe-Service seinen Firmensitz von Ratingen nach Meerbusch. Ab sofort agiert Inhaberin Claudia Franke von einem Büro am S&P-Unternehmenssitz aus. „Nach einer Testphase im vergangenen Jahr und dem offiziellen Start der Zusammenarbeit im Januar 2019 zeigte sich, dass gerade der kollegiale Austausch vor Ort für beide Seiten ein absoluter Mehrwert ist. Daher ist der Umzug von H&P in die Räumlichkeiten von S&P in Meerbusch nur folgerichtig“, so Franke.

Seit Anfang des Jahres arbeitet zudem Matthias Janßen in der neu geschaffenen Position des regionalen Vertriebsleiters. Janßen verantwortet alle vertrieblichen Aktivitäten von S&P sowie von H&P am Standort Meerbusch und berichtet direkt an die Geschäftsleitung. „Der stetige Wachstumskurs von S&P macht es notwendig, dass wir rechtzeitig die Strukturen anpassen“, erläutert S&P-Geschäftsführer Carsten Lenz. „Die herausragende Leistung, die Janßen in die Weiterentwicklung unseres Unternehmens eingebracht hat, qualifiziert ihn, den nächsten Schritt in verantwortlicher Position mit uns zu gehen.“

An der Spitze des Unternehmens hat sich außerdem eine Namensänderung vollzogen. Mit sofortiger Wirkung hat S&P-Geschäftsführung Daniel Meffert wieder seinen alten Familiennamen Thywissen angenommen. Die E-Mail-Adresse lautet ab sofort d.thywissen@sp-werbeartikel.de.

Die neuen Kontaktdaten von H&P lauten:

H&P Werbe-Service GmbH

Claudia Franke

Berta-Benz-Str. 24

D-40670 Meerbusch

Tel.: +49/2102/5655488

cf@hup-werbe-service.de

www.hup-werbe-service.de