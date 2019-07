BAPP: Networking Day, die 10.

Zum zehnten Mal lädt der belgische Branchenverband BAPP (Belgian Association of Promotional Products) am 29. August 2019 zum alljährlichen Networking Day ein. Von 9:00 bis 17:30 Uhr präsentieren 65 internationale Werbeartikelhersteller und -importeure in der Eventlocation San Marco Village in Schelle nahe Antwerpen ihre neuesten Produkte. Sowohl Verbandsmitglieder als auch Nichtmitglieder sind als Besucher willkommen.

Unter www.bapp.be können sich Werbeartikelhändler mit dem Passwort „BAPPNET19“ kostenfrei registrieren.

