DIE6: Aufsichtsratsvorsitzender im Amt bestätigt

Im Rahmen seiner Gesellschafter-Versammlung Ende Mai in Frankfurt hat der Werbeartikel-Verbund DIE6 Heinrich Grübener (Werbe Wienand) erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Die Wiederwahl Grübeners für die Legislaturperiode 2020/21 erfolgte einstimmig durch die 17 anwesenden Mitgliedsunternehmen. Seit zehn Jahren führt Grübener den Aufsichtsrat an, dabei stehen ihm für die nächsten zwei Jahre Holger Falk (Bk besteck + kappel) und Rolf Römer (CI Artwork) als Stellvertreter zur Seite. Birgitt Schepp (Bika), die vorherige Stellvertreterin, erklärte aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt aus dem Gremium.

Grübener bedankte sich für das ihm und seinen Mitstreitern entgegengebrachte Vertrauen und versprach, sich auch weiterhin mit vollem Einsatz für DIE6 zu engagieren. „Wir haben es in den vergangenen Jahren durch die vorhandenen kurzen Wege zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsleitung immer geschafft, sehr zeitnah auf die Veränderungen und Forderungen des Marktes zu reagieren“, so Grübener. Besonders durch die gute Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Holger Kapanski sei DIE6 am Markt erfolgreich.

www.die6.de