James & Nicholson kleidet Brassfestival ein

Als offizieller Textilausstatter begleitete James & Nicholson, eine Marke von Gustav Daiber, Albstadt, das diesjährigen Musikprob Bassfestival, das vom 14. bis zum 16. Juni 2019 im baden-württembergischen Pfullendorf stattfand. Getreu dem Festival-Motto „Immer bisserl b’sonders bleiben!“ versorgte James & Nicholson vorab Veranstalter, Helfer und Bands mit qualitativ hochwertigen Textilien, darunter T-Shirts, Sweatshirts und Jacken.

Auf dem Festival selbst konnten die nach Veranstalterangaben rund 4.000 Besucher T-Shirts und Sweatshirts erwerben und live individualisieren lassen: Der Textilmarketing-Händler einfach anziehend, Dietingen, veredelte die Kleidungsstücke in kürzester Zeit an Ort und Stelle, ebenso wie festivaltaugliche Accessoires von myrtle beach. Ziel des Veranstalters war es, dass jeder Besucher die Musik von z.B. Querbeat, Fättes Blech oder La Paloma Boys in seinem jeweiligen Wunsch-Outfit erleben konnte.

www.daiber.de

Bildquelle: Musikprob Event GbR