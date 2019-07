Gildan: Partnerschaft mit Live Nation

Am 23. Mai 2019 gab Gildan Activewear, CDN-Montreal, eine mehrjährige Kooperation mit dem Musikveranstalter Live Nation bekannt. Gildans Marke American Apparel® wird als offizieller Printwear-Partner 16 Veranstaltungsorte von Live Nation sowie sechs Musikfestivals mit textilem Merchandising wie z.B. T-Shirts, Tops und Hoodies ausstatten. Live Nation gewährt im Rahmen der getroffenen Vereinbarung Werbe- und Vermarktungsrechte im Zusammenhang mit den Festivalorten und Veranstaltungen in ganz Nordamerika.

Offizieller Startschuss für die Kooperation war das BottleRock Music Festival in Napa, Kalifornien. Die Festivals Bonnaroo, Rolling Loud, HARD Summer, Mala Luna und EDC Orlando folgen im Laufe des Jahres. VIP-Erlebnisse, Promotions, Vor-Ort-Aktivierungen und Social-Media-Kampagnen sollen die Marke American Apparel® unter den Musikfans nach vorne bringen. „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Live Nation, dem Marktführer in der Livemusik-Branche”, sagte Jeffrey Cooper, Vice President Marketing, Gildan Activewear SRL. „Musik ist eine Leidenschaft unserer Konsumenten, und das Livemusik-Erlebnis bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, mit Fans in den USA in Kontakt zu treten.”

www.gildancorp.com