Tejo Brinde feiert 35. Jubiläum

Tejo Brinde, Lissabon, feiert dieses Jahr sein 35-jähriges Bestehen. Seit 1983 ist das Unternehmen in der Werbeartikelbranche tätig. Spezialisiert auf den Import, die Entwicklung und den Vertrieb von haptischer Werbung repräsentiert die Werbeartikelagentur zudem mehrere internationale Marken wie z.B. Atlantis, Russell, Korntex, Blaupunkt oder Fruit of the Loom im portugiesischen Markt. Darüber hinaus bietet die unternehmenseigene Marke Impacto Gift eine breite Palette an Werbeartikeln.

Derzeit beschäftigt Tejo Brinde rund 100 Mitarbeiter in Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung, Logistik und Fakturierung. Am Hauptsitz in Lissabon stehen rund 10.000 m2 Lagerfläche zur Verfügung. Den Kunden werden u.a. eine 24-Stunden-Lieferung, ein permanenter Lagerbestand, eine schnelle und bequeme Lagerübersicht, ein Musterservice sowie ein After-Sales-Service geboten.

Um international zu expandieren, eröffnete der Werbeartikelspezialist in den letzten Jahren Niederlassungen in Spanien, Frankreich und Asien.

www.tejobrinde.pt