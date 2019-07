cameo Laser auf Tour

Mit dem Laser-Liner kommt die cameo Laser Franz Hagemann GmbH, Stuhr, jetzt auf Hausbesuch. In dem mobilen Kompetenz-Zentrum, das wie ein Präsentationsraum ausgestattet ist, bieten Mitarbeiter des Laserspezialisten kostenlose Vorführungen an. Zudem können die ausgestellten Geräte vor Ort getestet werden. „Auf Wunsch fahren wir bei unseren Kunden und Laserinteressenten direkt vor die Haustür, um sie zu beraten und ihnen die Systeme zu präsentieren. Das erspart ihnen Anfahrwege“, erklärt cameo Laser-Geschäftsführer Torsten Herbst. „Die kostenlosen Vorführungen vor Ort sind sehr individuell. So erfolgt die Auswahl an Geräten – von CO 2 – bis hin zu Faserlasern – nach dem Bedarf der Unternehmen oder Institutionen, zu denen wir kommen.“

Termine für einen Hausbesuch stehen nicht nur Unternehmen und Institutionen offen, sondern auch FabLabs und Bildungseinrichtungen wie Berufsschulen und Universitäten.

www.cameo-laser.de