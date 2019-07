Goldstar: Teambuilding in Malahide Castle

Am 28. Juni 2019 fand in Malahide Castle nahe Dublin der diesjährige internationale Teambuilding-Tag des Schreiberätespezialisten Goldstar Europe, IRL-Dundalk, statt. 32 Mitarbeiter aus Irland, Deutschland, Frankreich und Großbritannien reisten zu dem alljährlich ausgerichteten Event an, um die historische Berganlage zu besichtigen und sich in verschiedenen „sportlichen“ Disziplinen zu messen, darunter Hufeisenwerfen, Dreibeinrennen, Eiersammeln und Sackhüpfen.

„Von der Design- und Marketingabteilung bis hin zum Vertrieb und Versand, von Deutschland bis Irland – die Entwicklung großartiger Produkte und ein guter Kundenservice sind Teamarbeit“, erläutert Colin Loughran, General Manager von Goldstar Europe. „Tage wie dieser, an denen sich alle außerhalb des Büros treffen, fördern das gegenseitige Verständnis und den Einheitsgedanken. Davon profitierten die gesamte Firma und auch unsere Kunden.“

www.goldstareurope.com